Какой объем водорода(н.у) выделиться при взаимодействии 600г 20% соляной кислоты с необходимым по реакции
Химия
Какой объем водорода(н.у) выделиться при взаимодействии 600г 20% соляной кислоты с необходимым по реакции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2hcl=h2+2cl n(hcl)=m/M=16,4 моль n(h2)=8,2 моль V(h2)=n*Vm=183,68 дм3 v(h)=V(h2)/2=91,84 дм3
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