Какой объем водорода(н.у) выделиться при взаимодействии 600г 20% соляной кислоты с необходимым по реакции

Химия

Какой объем водорода(н.у) выделиться при взаимодействии 600г 20% соляной кислоты с необходимым по реакции

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