На рисунке 7.58 изображены графики движения грузовой машины со скоростью 50км/ч и ле??ковой машины со скоростью 75 км/ч.Они выехали одновременно:грузовая машина из пункта А,а легковая машина из пункта В.Используя графики,ответь...

Математика

На рисунке 7.58 изображены графики движения грузовой машины со скоростью 50км/ч и ле??ковой машины со скоростью 75 км/ч.Они выехали одновременно:грузовая машина из пункта А,а легковая машина из пункта В.Используя графики,ответьте на следующие вопросы: 1 Через сколько часов грузовая машина ,выехавшая из пункта А встретиться с легковой машиной выехавшая из пункта В? 2 Сколько км проехала грузовая машина,выехавшая из пункта А до встречи? 3 Сколько км проехала легковая машина выехавшая из пункта В до встречи? Какое расстояние между пунктами А и В?

Автор: Гость