Какие природные комплексы М.Л. Пришвин называл «кладовыми Солнца»? Что оставляют эти «кладовые» человеку в наследство?

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Здравствуйте. М.Л. Пришвин называл болото "Кладовая солнца". Природные ресурсы, такие как трава, растения, цветы растущие на Земле питаются теплом и светом от Солнца. Затем эти растения не сгнивают как в земле, а превращаются в болото. Болото накапливает солнечные лучи в пластах торфа.