Найти массу оксида фосфора 5, который образуется при сгорании 150 г фосфора. Запишите уравнение и решение. Спасибо.
Химия
Найти массу оксида фосфора 5, который образуется при сгорании 150 г фосфора. Запишите уравнение и решение. Спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4P + 5O2 = 2P2O5 n(P) = m/M = 150/31 = 4.84 моль Из уравнения реакции* n(PO) = 4.84*2/4 = 2.42 моль m(P2O5) = n*M = 2.42*142 = 343.64 г
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