Найти массу оксида фосфора 5, который образуется при сгорании 150 г фосфора. Запишите уравнение и решение. Спасибо.

Химия

Найти массу оксида фосфора 5, который образуется при сгорании 150 г фосфора. Запишите уравнение и решение. Спасибо.

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