Найти массу оксида фосфора 5, который образуется при сгорании 150 г фосфора. Запишите уравнение и решение. Спасибо.

Химия
Найти массу оксида фосфора 5, который образуется при сгорании 150 г фосфора. Запишите уравнение и решение. Спасибо.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4P + 5O2 = 2P2O5 n(P) = m/M = 150/31 = 4.84 моль Из уравнения реакции* n(PO) = 4.84*2/4 = 2.42 моль  m(P2O5) = n*M = 2.42*142 = 343.64 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
В чем сходства и различия между хвостатыми и бесхвостыми земноводными?
Ответить
Биология
В чем сходства и различия между хвостатыми и бесхвостыми земноводными?
Ответить
Алгебра
(а-b)-2степени (a-2 степени-b-2 степени)
Ответить
Химия
4. )Карбонат кальция – Карбид кальция – ацетилена – уксусный альдегид – Уксусная кислота – сложные пропановый эфир уксусной кислоты 5.)Метан – ацет...
Ответить
Математика
Велосипедист и мотоциклист выехали навстречу друг другу из двух поселков. Скорос??ь велосипедиста - 12 км/ч, а мотоциклиста - 40 км/ч. 1) Найди СКО...
Ответить