(а-b)-2степени (a-2 степени-b-2 степени)
Алгебра
(а-b)-2степени (a-2 степени-b-2 степени)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Непонятно пишешь на счет степени
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