На основе наблюдений заполните таблицу "строение растительное Клетки"
Биология
На основе наблюдений заполните таблицу "строение растительное Клетки"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клетка растения. В неё есть вакуоль это жидкое вещество там у клетки растения храниться сок. Также есть у клетки растения ядро, оно самое главное в растительной клетке, хлоропласт, оно зелёного цвета, цитоплазма,это так плёнка защищающая клетку, клеточная мембрана это как первый слой, и клеточная стенка как второй слой.
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