Згідно з відомостями "малоросійського гербовника" цей птах був зображений на гербах родин тройницьких, базилевських та драгомирових, де він уособлював владу та мудрість. натомість в українській народній творчості цей птах є сим...

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Згідно з відомостями "малоросійського гербовника" цей птах був зображений на гербах родин тройницьких, базилевських та драгомирових, де він уособлював владу та мудрість. натомість в українській народній творчості цей птах є символом горя, смерті
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Гость:
Крук є символом горя і смерті
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