Помогите срочно :* Решите уравнение : #1484 ( 3,4,5,6 ) заранее спасибо. дам 10 баллов

Математика
Помогите срочно :* Решите уравнение : #1484 ( 3,4,5,6 ) заранее спасибо. дам 10 баллов
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