Татьяна Ларина, читая очередной французский роман,подсчитал сумму номеров прочитанных страниц. Составить алгоритм, определяющий номер последней прочитанной страницы.

Информатика
Татьяна Ларина, читая очередной французский роман,подсчитал сумму номеров прочитанных страниц. Составить алгоритм, определяющий номер последней прочитанной страницы.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Костыль-код: var n,i,s:longint; begin read(n); s:=n; i:=1; while s - i > 0 do begin s:=s - i; i:=i + 1; end; writeln(i); end. Хороший код: var n:longint; begin read(n); writeln((sqrt(8*n+1)-1)/2); end.
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