Помогите пожалуйста решить неравенства!)Заранее спасибо!!!

Алгебра
Помогите пожалуйста решить неравенства!)Заранее спасибо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{(x-3)^2>0 {12-2x>=0 Решим 1-е неравенство системы: (x-3)^2>0 x e (-беск.,3)U(3;+ беск.)  Решим 2-е неравенство системы: 12-2x>=0 -2x>=-12 2x<=12 x<=6 Объединим решения двух неравенств: x e (-беск.,3)U(3;6]
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