Произведение двух чисел равно 178,5. Если один из множителей увеличить на 2,5, а друго?? оставить без изменения, то произведение будет равно 263,5. Найди эти числа. Большее число равно . Меньшее число равно

Математика

Произведение двух чисел равно 178,5. Если один из множителей увеличить на 2,5, а друго?? оставить без изменения, то произведение будет равно 263,5. Найди эти числа. Большее число равно . Меньшее число равно

Автор: Гость