Произведение двух чисел равно 178,5. Если один из множителей увеличить на 2,5, а друго?? оставить без изменения, то произведение будет равно 263,5. Найди эти числа. Большее число равно . Меньшее число равно
Математика
Произведение двух чисел равно 178,5. Если один из множителей увеличить на 2,5, а друго?? оставить без изменения, то произведение будет равно 263,5. Найди эти числа. Большее число равно . Меньшее число равно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 263.5-178.5=85 -разница в произведениях 2) 85:2,5=34- большее число 3) 178.5:34=5,25-меньшее число Поверка 34*5,25=178,5 34*(5.25+2,5)=263,5 Ответ: 34 и 5,25
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