Реши уравнение х+2/7=3
Математика
Реши уравнение х+2/7=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=2 7/7-2/7; x=2 5/7.
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