Что такое гуманизм, при введите примеры из русской литературы

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Гуманизм это жизненная позиция гласящая: каждый человек имеет право на то что что они сами определяют смысл и форму своей жизни а примеры из литературы такие Мария ремарк возлюби ближнего своего Александр пушкин капитанская дочка короленко дети подземелья Александр куприн чудесный доктор