Какой падеж дружит с предлогами к и по?
Русский язык
Какой падеж дружит с предлогами к и по?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родительный падеж-без, для, до, из, от, у, между Дательный-по, к Винительный-про, через, по, за Творительный-между, над, перед, за, под Предложный-о,об, в, на, по
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