Где происходит наиболее интенсивные землятрясения?

География
Где происходит наиболее интенсивные землятрясения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Японии или в Кордильерах .
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