ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ТОЛЬКО БЕЗ ИНТЕРНЕТА!!ДАЮ 20 баллов Напишите отношение к Чич??кову, желательно с объяснением

Гость: Гость:

Чичиков-малоприятная личность,он хитер и непонятен.Его трудно разгадать, заботят Чичикова только деньги,он желает лучшей жизни для себя,Чичиков оправдывает средство,а не цель.После смерти отца,который так и не сказал ему ничего напоследок, он преумножает наследство, дорожа каждой копеечкой. О нем можно сказать:"В тихом омуте черти водятся "или "у монеты две стороны"...Чичиков не так безнадежен ,как кажется,у него осталась душа,об этом говорят возгласы его совести..С такими людьми надо быть аккуратнее