Решите пожалуйста 13баллова

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Решите пожалуйста 13баллова
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Автор: Гость
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Гость:
Нужен полный текст. Так как по нему работать требуется.. Или это такой маленький текст?
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