Ноомер 5 номер7(3,4) номер8 номер 9 , пожалуйста , формулы сокращ умножения , за это 50 баллов
Математика
Ноомер 5 номер7(3,4) номер8 номер 9 , пожалуйста , формулы сокращ умножения , за это 50 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5. 7х(3-х)+(6+2х)²=21х-7х²+36+24х+4х²= - 3х²+45х+36= - х²+15х+12=x²-15x-36 (2b+3)²-(2b-5)(2b+5)=2b²+12b+9-4b²+25= - 2b²+12b+34=b²-6b-17 -10m²(m-6)+(5m²+m)²-25(m²-2)(m²+2)= -10m³+60+25m⁴+10m³+m²-25m⁴+100=m²+160 7) (1-6)(1+6)(1+36)(1+36²)(1+36⁴)+6¹⁶=(1-6²)(1+6²)(1+6⁴)(1+6⁸)+6¹⁶=(1-6⁴)(1+6⁴)(1+6⁸)+6¹⁶=(1-6⁸)(1+6⁸)+6¹⁶=1-6¹⁶+6¹⁶=1 8) 2135² > 2133*2137, т.к. 5*5=25, а 3*7=21 4558225>4558221 9) А=(k-5)²-(k+3)(k-3)=k²-10k+25-k²+9= -10k+34, при k=2.6 -10*2.6+34= -26+34=8 A=k³-3k²*4.6+3k²*4.6²-4.6³=(k-4.6)³, при k=2.6 (2.6-4.6)³=(-2)³=-8
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