Ноомер 5 номер7(3,4) номер8 номер 9 , пожалуйста , формулы сокращ умножения , за это 50 баллов

Математика

Ноомер 5 номер7(3,4) номер8 номер 9 , пожалуйста , формулы сокращ умножения , за это 50 баллов

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