Используя данные таблицы, составь и реши задачи, в которых нужно узнать, сколько к??аски или лака потребуется для покрытия пола комнаты площадью 16м кв, 24м кв,19м кв Очень срочно

Математика

Используя данные таблицы, составь и реши задачи, в которых нужно узнать, сколько к??аски или лака потребуется для покрытия пола комнаты площадью 16м кв, 24м кв,19м кв Очень срочно

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