Используя данные таблицы, составь и реши задачи, в которых нужно узнать, сколько к??аски или лака потребуется для покрытия пола комнаты площадью 16м кв, 24м кв,19м кв Очень срочно

Математика
Используя данные таблицы, составь и реши задачи, в которых нужно узнать, сколько к??аски или лака потребуется для покрытия пола комнаты площадью 16м кв, 24м кв,19м кв Очень срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16м кв 120*2*16=3.840краски 100*3*16=4.800 лака 24м кв 120*2*24=5.760 краски 100*3*24=7.200 лака 19 м кв 120*2*19=4.560 краски 100*3*19=5.700 лака
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