Велосипедист и мотоциклист выехали навстречу друг другу из двух поселков. Скорос??ь велосипедиста - 12 км/ч, а мотоциклиста - 40 км/ч. 1) Найди СКОРОСТЬ СБЛИЖЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДИСТА И МОТОЦИКЛИСТА. 2) На сколько км велосипедист и мо...

Математика

Велосипедист и мотоциклист выехали навстречу друг другу из двух поселков. Скорос??ь велосипедиста - 12 км/ч, а мотоциклиста - 40 км/ч. 1) Найди СКОРОСТЬ СБЛИЖЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДИСТА И МОТОЦИКЛИСТА. 2) На сколько км велосипедист и мотоциклист приблизятся друг к другу за 2 ч?

Автор: Гость