Велосипедист и мотоциклист выехали навстречу друг другу из двух поселков. Скорос??ь велосипедиста - 12 км/ч, а мотоциклиста - 40 км/ч. 1) Найди СКОРОСТЬ СБЛИЖЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДИСТА И МОТОЦИКЛИСТА. 2) На сколько км велосипедист и мо...
Математика
Велосипедист и мотоциклист выехали навстречу друг другу из двух поселков. Скорос??ь велосипедиста - 12 км/ч, а мотоциклиста - 40 км/ч. 1) Найди СКОРОСТЬ СБЛИЖЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДИСТА И МОТОЦИКЛИСТА. 2) На сколько км велосипедист и мотоциклист приблизятся друг к другу за 2 ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40+12=62 (км/ч)-v сближения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спишите.Определите спряжение,лицо и число глаголов. Цветет,лежат,пищит,пьют,прилетите,горишь,замолчу,проползет,идет,поет,найдет,победит,сидит,тре...
Английский язык
Составь вопросы и напиши ответы на них. Ответь на вопросы, написав цифры словами. 1. How many Val, have does books? 79 2. Bess how many little...
Математика
Используя данные таблицы, составь и реши задачи, в которых нужно узнать, сколько к??аски или лака потребуется для покрытия пола комнаты площадью 16...
Геометрия