Спишите.Определите спряжение,лицо и число глаголов. Цветет,лежат,пищит,пьют,прилетите,горишь,замолчу,проползет,идет,поет,найдет,победит,сидит,трещишь,горит,кричит,сгрызут,утаит,молчит.(помогите пожалуйста даю 15 баллов)
Русский язык
Спишите.Определите спряжение,лицо и число глаголов. Цветет,лежат,пищит,пьют,прилетите,горишь,замолчу,проползет,идет,поет,найдет,победит,сидит,трещишь,горит,кричит,сгрызут,утаит,молчит.(помогите пожалуйста даю 15 баллов)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цветет (1 спр, 3 л, ед ч) ,лежат (2 спр, 3 л, мн.ч),пищит (2 спр, 3 л, ед.ч.),пьют, (1 спр, 3 л, мн.ч), прилетите (2 спр, 2 л, мн. ч), горишь (2 спр, 2 л, ед.ч),замолчу (2 спр,1 л, ед.ч),проползет (1 спр, 3 л, ед.ч),идет (1 спр, 3 л, ед.ч),поет (1 спр, 3 л, ед.ч),найдет (1 спр, 3 л, ед.ч),победит (2 спр, 3 л, ед.ч),сидит (2 спр, 3 л, ед.ч),трещишь (2 спр, 2 л, ед.ч),горит (2 спр, 3 л, ед.ч),кричит (2 спр, 3 л, ед.ч),сгрызут (1 спр, 3 л, мн.ч),утаит (2 спр. 3 л, ед.ч) ,молчит (2 спр, 3 л, ед ч)
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