4. )Карбонат кальция – Карбид кальция – ацетилена – уксусный альдегид – Уксусная кислота – сложные пропановый эфир уксусной кислоты 5.)Метан – ацетилена – хлопотливее – полимер хлорэтилена 6) Метан -ацетилен – бензол – бром бен...
Химия
4. )Карбонат кальция – Карбид кальция – ацетилена – уксусный альдегид – Уксусная кислота – сложные пропановый эфир уксусной кислоты 5.)Метан – ацетилена – хлопотливее – полимер хлорэтилена 6) Метан -ацетилен – бензол – бром бензол – фенол
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaCO3 = CaO + CO2 CaO + 3C = CaC2 + CO CaC2 + 2H2O = C2H2 + Ca(OH)2 C2H2 + H2O = CH3COH CH3COH + 2Cu(OH)2 = CH3COOH + Cu2O + 2H2O CH3COOH + CH3CH2CH2OH = CH3COOCH2CH2CH3 + H2O 2CH4 = C2H2 + 3H2 C2H2 + HCl → CH2=CHCl n(CH2=CHCl) → (-CH2-CHCl-)n 2CH4 = C2H2 + 3H2 3C2H2 = C6H6 C6H6 + Br2 →(AlBr3)→ C6H5Br + HBr C6H5Br + H2O → C6H5OH + HBr
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