В чем сходства и различия между хвостатыми и бесхвостыми земноводными?
Биология
В чем сходства и различия между хвостатыми и бесхвостыми земноводными?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В том,что у хвостатых земноводных имеется хвост.К ним относятся саламандры,тритоны и т.д.А у бесхвостых хвост отсутствует хвост.К ним относятся жабы,лягушки,квакши.
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