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Какой океан омывает берега Антарктиды?
География
Какой океан омывает берега Антарктиды?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Южный океан омывает берега антарктиды
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