Какой падеж имеет местоимения его?

Русский язык
Какой падеж имеет местоимения его?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Винительный падеж. *Вижу кого- ЕГО*
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