Какие сословия существовали в среднековом обществе Даю 40 баллов!

Гость: Гость:

Первая группа — это духовенство Вторая группа — рыцарство (сеньоры) Третья группа — крестьяне Первое сословие: Жители христианского мира делились на три группы, или сословия. Первым и самым влиятельным из них считалось духовенство — мужчины и женщины, принадлежащие к церкви. Верхушку церкви составляли тысячи человек. Некоторые из них были богатыми и могущественными — Папа, архиепископы, епископы и аббаты, управляющие большими монастырями. Но большинство представителей духовенства оставались бедными — приходские священники, монахи и монахини. Главной задачей церкви было отправлять религиозные обряды, наставлять и помогать простым людям вести праведную жизнь. Позднее стали поговаривать, что церковь слишком богата, могущественна и озабочена мирскими делами. Но, несмотря на это, до 1500 г. церковь не утратила влияния. Ей принадлежала почти четверть всех земель христианского мира, множество зданий, украшений и драгоценных металлов. Второе сословие: Короли, королевы и знать составляли второе сословие средневековой Европы. Во многих странах Европы светские люди (то есть не принадлежащие к церкви) были одним из элементов феодального строя. Каждый жил в соответствии со своим положением на иерархической лестнице. Король занимал верхнюю ступеньку, простолюдины — самую нижнюю. Дворяне командовали армией, им подчинялись рыцари, которые приносили присягу своим господам. Взамен они получали земельные владения. В военное время рыцари были обязаны участвовать в сражениях. В мирное время они жили в замках и помогали править тем, кому присягнули на верность. Третье сословие: Крестьяне. Они были обязаны обеспечивать знать и духовенство пищей и одеждой, а также платить налоги. Крестьянам приходилось защищать своих господ. Некоторые простолюдины жили в уединенных усадьбах среди гор, другие — в крупных и мелких городах. К 1500 г. восемь или девять человек из десяти по-прежнему жили в деревнях и работали в поле. За прошедшие столетия их жизнь почти не изменилась.