Таня отрезала от ленты 4 раза по 6 дециметр Сколько всего дециметров ленты отрезал?? Таня

Математика
Таня отрезала от ленты 4 раза по 6 дециметр Сколько всего дециметров ленты отрезал?? Таня
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Гость:
4·6=24 Ответ. 24дм ленты отрезала Таня
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