Таня отрезала от ленты 4 раза по 6 дециметр Сколько всего дециметров ленты отрезал?? Таня

Математика

Таня отрезала от ленты 4 раза по 6 дециметр Сколько всего дециметров ленты отрезал?? Таня

Автор: Гость