Прочитайте Дождик льёт-кругом вода. Мокнут столб и провода, Мокнут кони и подвода, Дым над крышками завода, От бегущих быстрых вод Задрожал водопровод. Протекает небосвод- На земле водоворот, А по лужам у ворот Дети водят...
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Прочитайте Дождик льёт-кругом вода. Мокнут столб и провода, Мокнут кони и подвода, Дым над крышками завода, От бегущих быстрых вод Задрожал водопровод. Протекает небосвод- На земле водоворот, А по лужам у ворот Дети водят хоровод. Обсудите, все ли слова с частью-вод- являются однокоренными. Выполните одно из заданий: а) выпишите сложные слова, выделите в них корни и подчеркните соединительную букву о. ОбЪясните значение этих слов; б)выпишите слова, однокоренные слову вода. Выделите в них корень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) ВодОпровод — система непрерывного водоснабжения потребителей, предназначенная для проведения воды для питья и технических целей из одного места (обыкновенно водозаборных сооружений) в другое — к водопользователю (городские и заводские помещения) преимущественно по подземным трубам или каналам; в конечном пункте, часто очищенная от механических примесей в системе фильтров, вода собирается на некоторой высоте в так называемых водоподъёмных башнях, откуда уже распределяется по городским водопроводным трубам НебОсвод— видимая с Земли часть неба. С физической точки зрения небосвод образован частью сферической атмосферы Земли, светящейся под воздействием космических излучений ВодОворот— круговое движение в поверхностном слое воды, развивающееся на отдельных участках водоёмов или русловых потоков в результате слияния двух течений, при обтекании течением выступов берега, при резком расширении русла. б) Вода, водопровод, водоворот,
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