Прочитайте Дождик льёт-кругом вода. Мокнут столб и провода, Мокнут кони и подвода, Дым над крышками завода, От бегущих быстрых вод Задрожал водопровод. Протекает небосвод- На земле водоворот, А по лужам у ворот Дети водят...

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Прочитайте Дождик льёт-кругом вода. Мокнут столб и провода, Мокнут кони и подвода, Дым над крышками завода, От бегущих быстрых вод Задрожал водопровод. Протекает небосвод- На земле водоворот, А по лужам у ворот Дети водят хоровод. Обсудите, все ли слова с частью-вод- являются однокоренными. Выполните одно из заданий: а) выпишите сложные слова, выделите в них корни и подчеркните соединительную букву о. ОбЪясните значение этих слов; б)выпишите слова, однокоренные слову вода. Выделите в них корень
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) ВодОпровод — система непрерывного  водоснабжения потребителей, предназначенная для проведения воды для  питья и технических целей из одного места (обыкновенно  водозаборных сооружений) в другое — к водопользователю (городские и заводские помещения) преимущественно по подземным  трубам или  каналам; в конечном пункте, часто очищенная от механических примесей в системе фильтров, вода собирается на некоторой высоте в так называемых  водоподъёмных башнях, откуда уже распределяется по городским водопроводным трубам НебОсвод— видимая с Земли часть  неба. С  физической точки зрения небосвод образован частью сферической атмосферы Земли, светящейся под воздействием  космических излучений ВодОворот— круговое движение в поверхностном слое  воды, развивающееся на отдельных участках  водоёмов или русловых потоков в результате слияния двух  течений, при обтекании течением выступов берега, при резком расширении  русла.  б) Вода, водопровод, водоворот, 
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