Прочитайте Дождик льёт-кругом вода. Мокнут столб и провода, Мокнут кони и подвода, Дым над крышками завода, От бегущих быстрых вод Задрожал водопровод. Протекает небосвод- На земле водоворот, А по лужам у ворот Дети водят...

Гость: Гость:

А) ВодОпровод — система непрерывного водоснабжения потребителей, предназначенная для проведения воды для питья и технических целей из одного места (обыкновенно водозаборных сооружений) в другое — к водопользователю (городские и заводские помещения) преимущественно по подземным трубам или каналам; в конечном пункте, часто очищенная от механических примесей в системе фильтров, вода собирается на некоторой высоте в так называемых водоподъёмных башнях, откуда уже распределяется по городским водопроводным трубам НебОсвод— видимая с Земли часть неба. С физической точки зрения небосвод образован частью сферической атмосферы Земли, светящейся под воздействием космических излучений ВодОворот— круговое движение в поверхностном слое воды, развивающееся на отдельных участках водоёмов или русловых потоков в результате слияния двух течений, при обтекании течением выступов берега, при резком расширении русла. б) Вода, водопровод, водоворот,