Спортсмен, двигаясь с постоянной по модулю скоростью, пробегает по стадиону n= 2,0 к??уга радиусом R = 20 м каждый. Найдите путь S и модуль перемещения ∆r спортсмена за время движения.

Физика

Спортсмен, двигаясь с постоянной по модулю скоростью, пробегает по стадиону n= 2,0 к??уга радиусом R = 20 м каждый. Найдите путь S и модуль перемещения ∆r спортсмена за время движения.

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