Трамвай трогается с места с ускорением 0.2м/с^2.За какое время он сможет развить ско??ость 36км/ч

Физика

Трамвай трогается с места с ускорением 0.2м/с^2.За какое время он сможет развить ско??ость 36км/ч

Автор: Гость