Трамвай трогается с места с ускорением 0.2м/с^2.За какое время он сможет развить ско??ость 36км/ч
Физика
Трамвай трогается с места с ускорением 0.2м/с^2.За какое время он сможет развить ско??ость 36км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ах=(vx-vox)/t; 36км/ч=36*1000/3600м/с=10м/с 0,2=(10-0)/t умножаем на t; 0,2t=10; t=50 секунд.
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