Объясните что такое совершеный вид и не совершеный?Примеры:....Please can you help!!!
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Объясните что такое совершеный вид и не совершеный?Примеры:....Please can you help!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совершенный вид - это глаголы, отвечающие на вопросы что делать? Например: пить, ходить, говорить Несовершенный отвечает на вопрос что сделать?
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