Какой падеж у прилагательных: искусной работой,серьёзным отношением ,прилагать у??илия в учение ,интересную книгу,набираться сил,аккуратность в работе,бережливый хозяин,настойчивость в достижение цели,разгораться ярко ,вырасти ...
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Какой падеж у прилагательных: искусной работой,серьёзным отношением ,прилагать у??илия в учение ,интересную книгу,набираться сил,аккуратность в работе,бережливый хозяин,настойчивость в достижение цели,разгораться ярко ,вырасти прекрасным человеком,приветливый взгляд ,внимательный к людям,справедливый судья , героический подвиг ,родительское собрание. Где относительные прилагательные ?
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