Как решить задачу действиями и вырожением купили 9 наборов по 12 штук в каждом и сколько же наборов фломастером по 28 штук в каждом сколько всего фломастеров купили?

Математика

Как решить задачу действиями и вырожением купили 9 наборов по 12 штук в каждом и сколько же наборов фломастером по 28 штук в каждом сколько всего фломастеров купили?

Автор: Гость