Как решить задачу действиями и вырожением купили 9 наборов по 12 штук в каждом и сколько же наборов фломастером по 28 штук в каждом сколько всего фломастеров купили?

Математика
Как решить задачу действиями и вырожением купили 9 наборов по 12 штук в каждом и сколько же наборов фломастером по 28 штук в каждом сколько всего фломастеров купили?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
9*12*28= 3024 поставь как лучшее
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