Сочинение сравнение по русскому языку на свободную тему

Гость: Гость:

Темя:мой друг.. Друг- это тот человек , кторый никогда не предаст и не обидет, а наоборот поможет в трудную минуту, на чье плечо можно будет с легкостью опереться. Дружба- это самое дорогое, что есть у людей. Дружбу нужно беречь, ведь купить ее нельзя. У меня есть друг , с которым я знакома с детсва. Он очень умный , хороший, заботливый , искренний. Он может сказать, то, что он думает обо мне, высказать все недостатки, и при этом ни я , ни он не обидемся, потому что л.ди должны знать свои недостатки. Мы с ним знакомы с смаого детсва. Мы вместе уичлись в детском саду, вместе провели детство, вместе пошли в подготовительную школу, а вместе поступили в одну школу, в один класс. У нас с ним одинаковые интересы, вкусы, взгляды на жизнь, я никогда не встречала такого человека, который родственником мне не является, но он такой до боли родной. Если что-то призойдет , то все всю боль и радость мы переживаем вместе. Надеюсь мы всю жизнь пройдем рука об руку. Я ему очень благодарна, за то , что он есть. Пояснение: ( Если, что добавишь имя друга).