Какой падежу слова Соколовка в предложении . Скоро немцы захватили деревню Соколовка.
Русский язык
Какой падежу слова Соколовка в предложении . Скоро немцы захватили деревню Соколовка.
Ответ(ы):
Гость:
Немцы (что сделали?) захватили (что?) Вижу кого что В.п.) деревню Соколовка значит у сущ. Соколовка В.п
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
А)предложить ,предлагать ,положение,разложил б) слагаемое ,прилагательное ,выложи??ь ,разлагается . Какое из них будет лишнее слово
Другие предметы