Какой падежу слова Соколовка в предложении . Скоро немцы захватили деревню Соколовка.

Русский язык
Какой падежу слова Соколовка в предложении . Скоро немцы захватили деревню Соколовка.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Немцы (что сделали?) захватили (что?) Вижу кого что В.п.) деревню Соколовка значит у сущ. Соколовка В.п
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