30 баллов, Срочно решите!!! Только В1, пожалуйста!

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В истории русской живописи сохранились имена прекрасных художников-пейзажистов: Саврасова, Васильева, Куинджи, Левитана и др. Один из лучших художников этого жанра – Шишкин. Русская природа – основная тема его творчества. В своих картинах он воспевал родную землю, ее свежее дыхание, необозримые просторы и богатства. Цветущие поля, сосновые рощи, лесные дали, папоротник в лесу, ручей в лесной чаще – все это близко и дорого сердцу художника. Широко известны многие его картины: «Сосновый бор», «Лесная глушь», «Рожь», «Среди равнины ровный...», «На севере диком», «Корабельная роща», «Лес весной» и другие. «Утро в сосновом лесу» - одна из лучших картин художника. Он писал русскую природу летом и зимой, весной и осенью, на восходе солнца, в яркий полдень и при закате – в разные времена года, в различные часы дня. Все: обыкновенное дерево, старый пень, полевые цветы – привлекало внимание художника. Во всем он умел находить красоту: в тумане над рекой, в лесной полянке, в чаше леса. Смотришь на его картины и вдруг как будто снова находишься среди родной природы; у знакомой речки, в родном лесу, в поле