Напишите определение терминам: Автотрофы гетеротрофы сапротрофы паразиты мицелий симбиоз микориза

Биология
Напишите определение терминам: Автотрофы гетеротрофы сапротрофы паразиты мицелий симбиоз микориза
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Автотрофы - организмы, способные производить органические вещества из неорганических; гетеротрофы - организмы, питающиеся готовыми органическими веществами; сапротрофы - организмы, разлагающие другие организмы; паразиты - организмы, получающие пользу от других организмов, селясь в них; мицелий - тело гриба; симбиоз - форма взаимодействия организмов, при котором оба получают пользу друг от друга; микориза - симбиоз мицелия гриба с корнями высших растений
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