Так назывались военные отряды а потом полки созданные для юного Царя Петра Алексеевича
Окружающий мир
Так назывались военные отряды а потом полки созданные для юного Царя Петра Алексеевича
Ответ(ы):
Гость:
Поте́шные войска́ возникли из так называемого Петрова полка, который был сформирован царём Алексеем Михайловичем, из «малых робяток» , для забав царевича Петра.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Одновременно в одном и том же направлении вылетели два самолета первый самолет за 3 минуты пролетел 30 километров какое расстояние пролетел второй ...
Английский язык
Геометрия