Так назывались военные отряды а потом полки созданные для юного Царя Петра Алексеевича

Окружающий мир
Так назывались военные отряды а потом полки созданные для юного Царя Петра Алексеевича
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Поте́шные войска́ возникли из так называемого Петрова полка, который был сформирован царём Алексеем Михайловичем, из «малых робяток» , для забав царевича Петра.
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