Составить правила личной гигиены =)

Гость: Гость:

Итак, правило первое Соблюдение чистоты собственного тела Правило второеИдеальная чистота волосПравило третьеТщательный уход за полостью ртаПравило четвёртое Соблюдение чистоты обуви и нательного белья Правило пятое Уход за ногтями и пятками