Составить правила личной гигиены =)

Окружающий мир
Составить правила личной гигиены =)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Итак, правило первое Соблюдение чистоты собственного тела Правило второеИдеальная чистота волосПравило третьеТщательный уход за полостью ртаПравило четвёртое Соблюдение чистоты обуви и нательного белья  Правило пятое Уход за ногтями и пятками

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