Какая схема у этого предложения.Шеи у них голенькие,на ногах они не тверды

Русский язык
Какая схема у этого предложения.Шеи у них голенькие,на ногах они не тверды
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Как понять схема? _  _ _  _, _ _ _ _ _ что типа того?да?
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