Розвязати рівняння: х+2,35=5 ; 30,19-у=6,291; (2,37+х)-7,3=2,77.
Математика
Розвязати рівняння: х+2,35=5 ; 30,19-у=6,291; (2,37+х)-7,3=2,77.
Ответ(ы):
Гость:
Х+2,35=5 х=5-2,35 х=3,35 30,19-у=6,291 у=30,19-6,291 у=23,899
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