В киоски продавали тетради : школьные по цене a р. за тетрадь , общие по цене с р. за тетрадь . Сколько стоят вместе 5 школьных тетрадей и 5 общих ? Запиши выражения , которые показывают , как можно решить эту задачу двумя спос...

Математика

В киоски продавали тетради : школьные по цене a р. за тетрадь , общие по цене с р. за тетрадь . Сколько стоят вместе 5 школьных тетрадей и 5 общих ? Запиши выражения , которые показывают , как можно решить эту задачу двумя способами.

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