В киоски продавали тетради : школьные по цене a р. за тетрадь , общие по цене с р. за тетрадь . Сколько стоят вместе 5 школьных тетрадей и 5 общих ? Запиши выражения , которые показывают , как можно решить эту задачу двумя спос...

Математика
В киоски продавали тетради : школьные по цене a р. за тетрадь , общие по цене с р. за тетрадь . Сколько стоят вместе 5 школьных тетрадей и 5 общих ? Запиши выражения , которые показывают , как можно решить эту задачу двумя способами.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А * 5 + с * 5 = 5а + 5с  Ответ 5а+5с Можно ещё вот так  (а + с) * 5 = 5а +5с
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