Помогите плииз: Т.п- м.р. Д.п.-ср.р П.п-ж.р. зарание СПС
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Помогите плииз: Т.п- м.р. Д.п.-ср.р П.п-ж.р. зарание СПС
Ответ(ы):
Гость:
И.п (кем? чем?) рассказОМ, урокОМ, тортОМ д.п. (кому? чему?) солнцУ, небУ, облакУ п.п. (о ком? о чем?) о мамЕ, о музыкЕ, о машинЕ
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