Какой промежуток является множеством решений неравенства 1 - 3х gt; 4 ? а) (-1; +∞) б) (1; +∞) в) (-∞; -1) г) (-∞; 1)

Алгебра

Какой промежуток является множеством решений неравенства 1 - 3х gt; 4 ? а) (-1; +∞) б) (1; +∞) в) (-∞; -1) г) (-∞; 1)

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