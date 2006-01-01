Кто является разрушителями органических веществ 1 папоротниковидным 2 хордовых ж??вотных 3 грибы и бактерии 4 членестоногие животные

Биология
Кто является разрушителями органических веществ 1 папоротниковидным 2 хордовых ж??вотных 3 грибы и бактерии 4 членестоногие животные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 разрушителями органических веществ являются:  3 грибы и бактерии
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