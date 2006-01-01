В тетради ученик начертил прямоугольник и закрасил 3 седьмых этого прямоугольник?? Какая часть больше закрашенная или незакрашенная

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В тетради ученик начертил прямоугольник и закрасил 3 седьмых этого прямоугольник?? Какая часть больше закрашенная или незакрашенная

Автор: Гость