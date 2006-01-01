В тетради ученик начертил прямоугольник и закрасил 3 седьмых этого прямоугольник?? Какая часть больше закрашенная или незакрашенная

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В тетради ученик начертил прямоугольник и закрасил 3 седьмых этого прямоугольник?? Какая часть больше закрашенная или незакрашенная
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закрашенная 3/7 незакрашенная 1-3/7=4/7  4/7>3/7 незакрашенная больше
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