На протяжении всей жизни хорда сохраняется только у акулы ланцетника окуня или лосося

Биология
На протяжении всей жизни хорда сохраняется только у акулы ланцетника окуня или лосося
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У ланцетника хорда сохранятеся всю жизнь.
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