Минусы почвенной среды обитания .Напишите пожалуйста не менее 5 минусов.

Биология
Минусы почвенной среды обитания .Напишите пожалуйста не менее 5 минусов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну там темно, холодно, грязно, много тараканов. Всё что знаю
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