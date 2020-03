Найти наибольший общий делитель следующих чисел(16 32 40 64 80 128). Использовать процедуру для нахождения общего делителя. ПАСКАЛЬ!!!

Гость: Гость:

Var dv,tr,pt,dv1,tr1,pt1,dv2,tr2,pt2 :real; procedure nod( var dv,tr,pt,dv1,tr1,pt1,dv2,tr2,pt2 :real; ); var a:array[1..6] of real; i : integer; begin dv1:=100; tr1:=100; pt1:=100; for i:= low(a) to high (a) do begin readln(a[i]); repeat if( (a[i] mod 2) =0) then begin a[i]:=a[i]/2; dv:=dv+1; end else if( ( a[i] mod 3)=0) then begin a[i]:=a[i]/3; tr:=tr+1; end else if ( ( a[i] mod 5)=0) then begin a[i]:=a[i]/5; pt:=pt+1; end; untill(a=1); if dvif trif ptdv:=0; tr:=0; pt:=0; end; if dv1>0 then dv2:=dv1*2 else dv2:=1; if tr1>0 then tr2:=tr1*3 else tr2:=1; if pt1>0 then pt2:=pt1*5 else pt2:=1; nod:=dv2*tr2*pt2; writeln(nod); end; begin nod( dv,tr,pt,dv1,tr1,pt1,dv2,tr2,pt2 ); end. end;