Морфологический разбор прилагательного. Слово - Высокая. Предложение - Поднялась ??ысокая трава и скрыла птенцов от чужих глаз. Пожалуста! Помогите
Русский язык
Морфологический разбор прилагательного. Слово - Высокая. Предложение - Поднялась ??ысокая трава и скрыла птенцов от чужих глаз. Пожалуста! Помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
высокая—имя прилагательное (полное): качественное женский род, единственное число, именительный падеж
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